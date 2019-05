Louis Tomlinson: reünie One Direction komt er

„Ik denk wel dat het gaat gebeuren. Ik zou er zeker iets van vinden als dat niet zo zal zijn”, aldus de 27-jarige. „De vraag is nu wanneer. Daar heeft geen van ons echt een idee over op het moment. Maar het belangrijkste is volgens mij dat als we weer samenkomen, alle neuzen dezelfde kant op staan.”

Het zal bij een mogelijke reünie nog lastig worden alle overige bandleden over te halen. Zayn Malik heeft eerder aangegeven nooit vrienden gemaakt te hebben binnen de boyband en ook geen contact meer te hebben met zijn voormalige collega’s van One Direction.

„Dat is nu eenmaal hoe het is. Er zijn dingen gebeurd en gezegd nadat ik was vertrokken. Kleine valse dingen, die ik nooit had verwacht”, aldus de zanger afgelopen najaar in Vogue. Zayn verliet One Direction in 2015. De groep ging verder als viertal, maar laste het jaar erop een pauze in, waarna Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne en Louis nooit meer bij elkaar kwamen.

