Geen vervolg voor reboot DuckTales

DuckTales is gebaseerd op de verhalen uit de stripboeken en draait voornamelijk om Oom Dagobert en de neefjes van Donald Duck, Kwik, Kwek en Kwak. Ook de lokale boeven, de Zware Jongens, duiken geregeld op in de serie. De reboot ging in 2017 van start. In het verhaal hadden Donald en Dagobert elkaar tien jaar niet gezien, maar na een dag op de neefjes passen, vroeg de steenrijke eend zijn familie in te trekken op zijn landgoed.

Een woordvoerder van Disney liet woensdag weten: „Alhoewel we de productie afsluiten, blijft DuckTales wereldwijd beschikbaar op de Disneykanalen en op Disney+. En fans krijgen nog een epische seizoensafsluiter in 2021.”