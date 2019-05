Duncan Laurence stapt in vliegtuig naar Israël

Tegen de middag stijgen Duncan en de rest van de Nederlandse delegatie van Schiphol op om enkele uren later in Tel Aviv, de plaats waar dit jaar het Eurovisiesongfestival wordt gehouden, aan te komen. Veel tijd krijgt hij niet om te settelen. Dinsdag wacht direct een belangrijke dag. Tijdens de eerste repetitie brengt Duncan voor het eerst zijn nummer Arcade ten gehore op het songfestivalpodium. Dan zal Nederland ook een eerste glimp krijgen van hoe zijn act eruit ziet. Tot nu toe is daar nog niets over bekend.

Zaterdag staat een tweede repetitie op het programma, waarna zondag de officiële openingsceremonie volgt. Duncan kan daarna rustig toeleven naar de eerste halve finale op 14 mei. Een dag later treedt hij op voor de jury en op 16 mei vindt de tweede halve finale plaats. Duncan komt daarin als 16e van de achttien deelnemers het podium op.

Of Duncan de finale op 18 mei haalt moet dan blijken, maar volgens de bookmakers is zijn halvefinaleshow nog slechts een formaliteit. De Nederlander is al sinds maart een van de topfavorieten voor de eindoverwinning.

