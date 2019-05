Louis C.K. doet mobieltjes in de ban

Eind vorig jaar maakte Louis zijn comeback nadat hij ruim een jaar niet had opgetreden wegens MeToo-beschuldigingen. Vijf vrouwen vertelden in het najaar van 2017 aan de New York Times dat de comedian zich seksueel had misdragen. Hij zou zonder hun instemming in hun bijzijn hebben gemasturbeerd. Louis gaf het wangedrag toe en bood zijn excuses aan. Zijn management en zender Fx verbraken desalniettemin de banden.

Tijdens zijn terugkeer op het podium maakte de komiek grappen over transgenders en genderneutrale mensen, en over slachtoffers van de schietpartij in Parkland. Delen van zijn show lekten online, waardoor de comedian weer onder vuur kwam te liggen.

Volgens The Wrap zijn bij komende shows van Louis in Minneapolis niet alleen telefoons uit den boze, maar verbiedt de komiek sowieso het verspreiden van zijn grappen, ook in geschreven versies zoals een tweet. In de voorwaarden voor de bezoekers staat dat hij alle rechten heeft op zijn sketches en grappen, en het publiceren daarvan zonder toestemming van Louis verboden is.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.