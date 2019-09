Ook Ralph Lauren viert 25-jarig jubileum van Friends

De kledinglijn, die bestaat uit verschillende items om naar kantoor te dragen, is vanaf woensdag verkrijgbaar in meerdere filialen van warenhuisketen Bloomingdale’s. Speciaal voor de Ralph Lauren-collectie werden er ook beroemde sets van Friends nagebouwd waar shoppers de jasjes, pantalons en mantelpakjes in stijl kunnen passen en scènes kunnen naspelen.

Dat zowel Ralph Lauren als Bloomingdale’s iets doet met het jubileum, is niet zo opmerkelijk. Jennifer Anistons personage Rachel heeft bij allebei gewerkt.

Al weken wordt op verschillende manieren stilgestaan bij de start van Friends op 22 september 1994. Zo bracht LEGO een speciale set uit en vierde ook woonwarenhuis Pottery Barn het jubileum. Ook doken er in de Verenigde Staten verschillende tijdelijke musea op. Het gerucht gaat daarnaast dat alle hoofdrolspelers zondag iets bijzonders gaan doen tijdens de uitreiking van de Emmy Awards.