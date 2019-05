Madonna krijgt award voor LHBTQ-inzet

In haar toespraak vertelde Madonna dat ze zich altijd anders heeft gevoeld, en dat ze dat pas kon accepteren toen ze in aanraking kwam met de homogemeenschap. „Ik voelde me daar thuis en het gaf me hoop”, aldus de zangeres over haar eerste bezoekje aan een homoclub, waar haar balletleraar van de middelbare school haar mee naartoe nam.

Dezelfde leraar moedigde haar aan om als jonge muzikante haar geluk te zoeken in New York. Toen ze daar net haar draai had gevonden, brak de aidsepidemie uit. „Opeens rolden er donkere wolken de stad in en verloor ik zoveel vrienden. Dat was het moment waarop ik besloot de strijd aan te gaan”, aldus Madonna over haar activisme voor de homogemeenschap.

De prijs die de zangeres kreeg was onderdeel van de GLAAD Media Awards, waarvan een deel al eind maart werd uitgereikt. Dit weekend vielen ook Janelle Monae, de film Boy Erased, talkshowhost Andy Cohen en series Pose en The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story in de prijzen.

