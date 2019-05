Rechtszaak Stranger Things van de baan

De zaak zou dinsdag dienen, maar zondag deed Kessler er een verklaring uit waarin hij stelt dat Matt en Ross Duffer wel degelijk de bedenkers zijn van de scifi-show. Volgens Variety konden de broers met e-mails en Google-documenten aantonen dat ze al sinds 2010 aan de serie werken. Kessler had eerder beweerd dat hij het idee voor een serie gebaseerd op een urban legend over een oude militaire instelling in het plaatsje Montauk in 2014 aan de Russo’s had gepitcht, en dat zij het vervolgens hadden gebruikt voor Stranger Things.

Netflix was geen partij in de dreigende rechtszaak, maar gaf zondag toch een statement. „We zijn blij dat we deze ongegronde zaak achter ons kunnen laten”, liet de streamingservice weten. „Zoals wij altijd al hebben gezegd, is Stranger Things een baanbrekende originele creatie van de gebroeders Duffer. We zijn trots op de show en op onze vrienden Matt en Ross.”