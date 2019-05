Adele kijkt terug op moeilijk jaar

De Britse zegt uit te kijken naar het komende jaar. „31 gaat een groot jaar worden en ik ga het allemaal aan mezelf besteden”, schrijft Adele. „Voor het eerst in tien jaar ben ik er klaar voor de wereld om me heen te voelen en eens op te kijken. Wees aardig voor jezelf iedereen, we zijn maar mensen. Doe het rustig aan, leg je telefoon eens weg en pak elke kans om hardop te lachen.”

Bekijk ook: Nieuw licht op scheiding Adele

De zangeres hintte ook op nieuwe muziek in haar post. „Het gaat erom echt van jezelf te houden, en ik realiseer me pas net dat dat meer dan genoeg is. Ik ga uiteindelijk ook wel van jullie houden, jullie bruten”, grapt ze met een lachende emoji. ”30 wordt een drum-’n-bass-album om jullie te pesten.”

Adele heeft de gewoonte haar album naar haar leeftijd te noemen. Het is dus goed mogelijk dat ze na platen 19, 21 en 25 het afgelopen jaar een album met de titel 30 heeft opgenomen.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.