1,4 miljoen zien koningspaar bij 5 mei-concert

De koning en koningin konden zondag genieten van optredens van Jamai, Ruth Jacott, harpiste Lavinia Meijer en Michelle David & The Gospel Sessions. Traditiegetrouw werd het concert afgesloten met het nummer We'll Meet Again, vooral bekend geworden door zangeres Vera Lynn. Terwijl dit liedje uit de speakers klonk, vertrok het koninklijk paar op een boot.

Vorig jaar stemden ook ruim 1,4 miljoen mensen af op de uitzending van het concert.

Voetbal

Bijna 1,7 miljoen mensen zagen hoe Ajax zondagavond Willem II versloeg in de bekerfinale.

Na het NOS journaal van 20.00 uur, dat vanwege het voetbalspektakel op de tweede plaats belandde, keken anderhalf miljoen naar NPO1. Daarop werd een live-verslag uitgezonden van de viering van Bevrijdingsdag.

Niet alleen voetbal kluisterde kijkers aan de buis. Het RTL 4 programma Postcode Loterij 1 tegen 100 was goed voor bijna 1,4 miljoen kijkers. Ook Married at First Sight van dezelfde zender was met 990.000 kijkers niet onpopulair.