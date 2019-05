Duncan wil Nederland trots maken in Israël

Duncan heeft er in ieder geval erg veel zin in. „We hebben alles heel goed voorbereid.” De zanger staat dan ook te popelen om in het vliegtuig te stappen. „Het is bizar, je leeft er lang naartoe en ineens is de dag daar.”

Duncan vliegt maandagochtend naar Tel Aviv. Op 14 mei mag hij zijn Arcade ten gehore brengen tijdens de eerste halve finale. Of Duncan de finale op 18 mei haalt moet dan blijken, maar dat zit volgens de bookmakers wel goed. De Nederlander is al sinds maart een van de topfavorieten voor de eindoverwinning.

