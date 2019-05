Martijn Fischer zingt Hazes in Concertgebouw

Fischer, die met de nummers van Hazes langs meerdere zalen reist, speelt zowel de feestnummers als de kleinere liedjes van de Amsterdamse volkszanger. De acteur stond in 2015 ook al met nummers van Hazes op de planken van Het Concertgebouw.

Fischer speelde de rol van de zanger in de musical Hij gelooft in mij en de film Bloed, zweet en tranen. „Wat Hazes zo bijzonder maakte is moeilijk in woorden te vatten of uit te leggen maar wel voelbaar”, aldus Fischer. „Heel veel mensen zijn dol op zijn muziek en bewonderen hem als mens. Toch bleef hij een zoekende man die voorafgaand aan elk optreden zijn faalangst moest overwinnen. Van de zingende barkeeper tot een fenomeen. Een grootheid van 1,68 meter wiens muziek troost geeft en verbroedert.”

