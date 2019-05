Monaco blikt vooruit op expo Grace en Rainier

De tentoonstelling 'Monaco, 6 mei 1955. Het verhaal van een ontmoeting' opent op 14 mei en is te zien tot en met 15 oktober. Het korte, maar voor Monaco zo bijzondere treffen is destijds vastgelegd door de fotografen Michel Simon en Edward Quinn.

Met hulp van onder meer die opnamen wandelt de bezoeker als het ware in het voetspoor van de latere prinses Grace door het paleis naar de kamer waar de eerste ontmoeting plaatsvond. Voor de filmster was het eigenlijk een verplicht nummer, maar het leek goed voor haar imago. Vandaar ook de fotografen. De geschiedenis nam daarna echter een andere wending.

Persoonlijke voorwerpen

De jurk die ze droeg is bewaard en wordt nu getoond, alsmede brieven en andere persoonlijke voorwerpen, films en nieuwsberichten uit die tijd.

Meer van Grace Kelly die prinses Grace van Monaco werd, is sinds eind april te zien in het Christian Dior Museum in het Franse Granville. Daar worden tot half november 85 jurken van Dior getoond die door Grace zijn gedragen, in haar tijd als actrice en als vorstin.

Daarbij is onder meer de jurk die ze aanhad tijdens haar verlovingsbal in New York en de kleding die ze aantrok voor de eerste staatsiefoto. Bijna een derde van de kleding van Grace kwam van het Franse modehuis Dior.

