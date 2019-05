'Kaarten voor concert Madonna gaan 10 dollar kosten'

Een bron van de krant weet te vertellen dat de Queen of Pop maandag het een en ander aan zal kondigen over haar Madame X-tour. Ze zou daarbij vooral in kleine theaterzalen optreden, een idee dat ze opdeed bij huiskamerconcerten in haar nieuwe thuisland Portugal. De plekken op de eerste rijen zullen voor goed geld van de hand gaan, maar voor de overige kaartjes komt volgens de insider een loterij, waarbij fans de tickets van een tientje kunnen winnen.

De komende tournee hoort bij het gelijknamige veertiende studioalbum van de 60-jarige, dat op 14 juni uitkomt. Vorige maand kwam de eerste single van de plaat uit: Medellín, een duet met de Colombiaanse zanger Maluma.

