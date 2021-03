Druk op Harry en Meghan: Denk aan prins Philip, stel Oprah-interview uit

Het interview van Oprah, dat gepland staat voor uitzending op zondag 7 maart en afgelopen week zou zijn opgenomen, is behoorlijk explosief, zo beloven de trailers. Daarin is onder meer te zien dat ’geen onderwerp taboe is’, wordt Meghan de vraag gesteld of ze ’zweeg of dat haar het zwijgen was opgelegd’ en vertelt Harry over zijn angst dat Meghan hetzelfde lot te wachten stond als zijn moeder Diana. Meghan werd gevraagd waarom ze haar tijd in het Britse koningshuis beschrijft als ’haast niet te overleven’.

Britse royalverslaggevers vinden de timing van het uit te zenden gesprek ’erg slecht’. „Zeker als ze gaan vragen om medelijden.” Volgens The Sun zou bovendien een bron van de senior royals zich hebben afgevraagd ’waarom ze dit doen’.