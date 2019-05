Zieke Alex Trebek wint Daytime Emmy

„We weten allemaal wat er op dit moment speelt in mijn leven en dat heeft ervoor gezorgd dat ik heb ontdekt op hoeveel mensen onze show invloed heeft”, vervolgde de presentator die al meer dan 7000 afleveringen van de Amerikaanse spelshow op zijn naam heeft staan. „Jeopardy! is een speciaal instituut in Amerika geworden. Het staat voor iets goeds, het staat voor kennis en het staat voor de beste soort reality-televisie. Iedereen kan slagen, iedereen kan heel veel geld winnen.”

Trebek onthulde twee maanden geleden dat hij ziek is. Ondanks zijn diagnose ging hij kort daarna weer gewoon aan het werk. Jeopardy! wordt in Amerika en Canada wekelijks bekeken door 23 miljoen mensen, waarmee het het best bekeken programma in deze landen is.

De 46e Daytime Emmy Awards, voor tv-shows die overdag worden uitgezonden, werden zondag uitgereikt in Pasadena in Californië. De talkshow van Ellen DeGeneres ging voor de elfde keer naar huis met het beeldje voor beste praatprogramma. De soap The Young and the Restless werd gekroond tot beste dramaserie. Ryan Seacrest en Kelly Ripa mogen zich dit jaar de beste talkshowhosts noemen.

