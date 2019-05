Studio Brussel eert Lambrecht maandag

„Hij was de warmste collega die we hadden. De minzaamheid zelve. Hij was een grote meneer, zonder een tafelspringer te zijn”, omschrijft Jan de presentator. „Hij was de mayonaise van het team. Iedereen zag hem graag, hij zag iedereen graag. Dat hij er niet meer is, is eigenlijk ondenkbaar.”

Christophe overleed onverwacht op 48-jarige leeftijd aan hartfalen. De dj was op doordeweekse dagen te horen in het ochtendprogramma Music@Work op Studio Brussel, waar ook veel Nederlandse luisteraars op afstemmen.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.