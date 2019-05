Nielson kreeg Dotan-trol achter zich aan

„Toen ik voor het eerst een concert in de Afas Live aankondigde, verscheen er online iemand die dingen schreef als: ‘Zou je dat nou wel doen, zo’n grote zaal? Die komt nooit vol”, zo vertelt Nielson aan Het Parool.

Nielson is niet te spreken over de acties van zijn collega. „Dotan? Pff… wat moet ik daarover zeggen? Nou vooruit, omdat verder iedereen laf z’n mond houdt dan. (...) Ik vind het vooral zonde van iemand die dat soort dingen totaal niet nodig had. Dat je aan je begin van je carrière jezelf een beetje extra promoot, alla. Maar als je al aan de top staat? En dat je dan niet alleen over jezelf schrijft, maar ook je collega’s afkraakt? Dan is er gewoon iets niet helemaal goed in je hoofd.”

Dotan liet een jaar geleden weten nepaccounts te hebben om zichzelf te promoten. Na die bekentenis was hij van de aardbodem verdwenen. Onlangs werd bekend dat hij een nieuw contract bij platenmaatschappij 8Ball Music heeft getekend.

