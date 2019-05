Zangeres Maan volgend jaar op clubtournee

Maan, bekend van hits als Ride It, Hij is van mij en Lief zoals je bent, komt onder meer naar TivoliVredenburg in Utrecht, 013 in Tilburg, de Oosterpoort in Groningen en Paradiso in Amsterdam. De kaartverkoop voor alle shows start vrijdagochtend.

De zangeres werd in 2016 bekend toen ze The Voice of Holland won. Sindsdien bracht Maan meerdere singles en ep's uit. Haar debuutalbum Waar ga je heen verscheen vorig jaar. Dit jaar werd de zangeres tijdens de 100% NL Awards gekroond tot ’Doorbraak van het Jaar’ en tot ’Zangeres van het Jaar’.

