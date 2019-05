Ilse kijkt uit naar tweede songfestival

„Daar gaan we. Ik voel me zo gelukkig dat ik dit avontuur nog een keer mag beleven... Al is het dit keer Duncans avontuur”, schrijft Ilse op sociale media bij een foto van de gehele Nederlandse delegatie op Schiphol, vlak voor vertrek naar Israël.

De zangeres was ook bij het persmoment dat Duncan had vlak voordat hij incheckte, maar ze verscheen niet voor de camera’s. „We gaan er iets moois van maken”, riep Ilse de aanwezige journalisten wel toe.

In 2014 was Ilse samen met Waylon als The Common Linnets van de partij op het songfestival. Hun Calm After The Storm eindigde toen op de tweede plaats.

