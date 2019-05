Zo verklaart Sylvie Meis haar opvallende uiterlijk

Op Instagram verklaart ze namelijk maandag wat ze met haar gezicht gedaan heeft. En dat lijkt simpeler dan dat iedereen denkt. Ze heeft namelijk een goudkleurig masker uit haar eigen collectie gebruikt. „Leg het op je gezicht, ga lekker koffie drinken, na twintig minuten haal je het eraf en dan kun je je dag glanzend beginnen”, zo schrijft Sylvie.

De timing van de post is opmerkelijk. Zondag verschenen er foto’s van de presentatrice bij een basketbalwedstrijd, waarbij duidelijk te zien was dat ze iets aan haar gezicht gedaan had. Aan Bild liet ze maandag weten niet te willen reageren op alle ophef, maar op Instagram lijkt Sylvie het een en ander toch te willen verklaren.

