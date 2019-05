’Catherine wil vierde kindje’

Dat meldt de Daily Mail. Een bron vertelt: „Catherine is dol op kinderen en ze is bereid om haarzelf weer door een zwangerschap heen te pushen, ondanks dat die in het verleden niet gemakkelijk waren met de hevige ochtendmisselijkheid waarmee ze toen te kampen had.”

Koningshuisverslaggevers in Engeland waren er altijd van overtuigd dat ze maar drie kinderen wilde, net als haar moeder Carole. Catherine is inmiddels 37 en zou met een zwangerschap op deze leeftijd het voorbeeld van koningin Elizabeth volgen, zij beviel op haar 37e van haar vierde kind, prins Edward.

Dat Catherine wel openstaat voor nog een kindje bleek in februari toen ze met William in Noord-Ierland was. Daar ontmoette ze de vijf maanden oude baby James Barr. Tegen zijn vader zei ze: „Hij is prachtig. Ik word er broeds van.”