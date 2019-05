Peter Andre wil Amerika veroveren

De 46-jarige Peter zei afgelopen weekend al dat hij maandag met „groot nieuws” zou komen. Hierop werd door fans gedacht dat de zanger bekend zou maken dat hij voor de vijfde keer vader zou worden. „Ik weet dat het geen babynieuws is, maar Meghan M gaat jullie dat geven”, grapt Peter over de hoogzwangere vrouw van prins Harry.

De zanger brak door met zijn tweede album Natural, waarop hits als Mysterious Girl en Flava staan. Daarna bracht hij nog negen platen uit, maar kwam hij niet in de buurt van het succes van Natural. In de Verenigde Staten stond Peter slechts één keer in de albumlijst van Billboard. Dat was in 2015 met de plaat Come Fly with Me.