Prinses Sirivannavari steelt de show

De prinses die zichzelf presenteert als modeontwerper, gebruikte maandag het paleisbalkon als catwalk. Voor tienduizenden Thai en nog eens een miljoenenpubliek op televisie toonde zij zich het meest uitbundig en zelfverzekerd van de leden van het samengestelde koninklijk gezin die in de Sutthaisawan Prasathal verschenen.

De prinses vestigde echter niet alleen met haar flamboyante zwaaien de aandacht op zich, maar nog meer door haar mobieltje te pakken en eerst het gezin te filmen en daarna de mensenmenigte. Koning Vajiralongkorn kon er, getuige het door zijn dochter op Facebook geplaatste filmpje, wel om glimlachen.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Waardering

De Thai wisten het te waarderen. Een half uur na plaatsing was het filmpje als 250.000 keer bekeken en vele malen gedeeld. Haar aantal volgers op Facebook steeg dit weekeinde ook sterk en staat nu op 1,7 miljoen.

Misschien dat de prinses, de jongste dochter van de koning en geboren in zijn tweede huwelijk, was aangespoord door mediaberichten eerder op de dag waarin ze al als mediaster van de koninklijke familie was uitgeroepen. Haar voor de Thaise royals onconventionele gedrag door selfies te maken bij zelfs de meest plechtige delen van de kroningsplechtigheid, en te highfiven met haar halfbroertje prins Dipangkorn bleef niet onopgemerkt.

Geen kritiek

Kritiek leveren op de koninklijke familie wordt bestraft met gevangenisstraf, zodat alleen de positieve reacties de kranten en websites haalden. Er was eindelijk een lid van de familie waarmee mensen zich konden vereenzelvigen zo heette het, en ze gaf een bijzonder kijkje achter de schermen en van ontspannen familiemomenten. Dat soort opnames bestonden er tot nu toe niet.

De koning poseerde meestal stuurs of strak voor zich uit kijkend, maar op het balkon maandag waagde hij zelfs een paar wuifbewegingen, aangestoken door zijn drie kinderen. Prinses Sirivannavari wilde ook niet van het balkon af, zo had ze het naar haar zin.