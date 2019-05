Meghan Markle aan het bevallen

De bevalling begon vanmorgen in de vroege uurtjes. Meghan was inmiddels een week over tijd. Harry is bij haar, zo vertelt de woordvoerder verder.

Een paar kilometer verderop wachten journalisten en royaltyfans op babynieuws. Zij verzamelen bij de Long Walk, de 5 kilometer lange weg naar Windsor Castle die Harry en Meghan op hun huwelijksdag per koets aflegden. De hertog en hertogin van Sussex verhuisden begin vorige maand naar Frogmore Cottage op het landgoed Windsor.

De hertog en hertogin van Sussex maakten in oktober bekend hun eerste kindje te verwachten. Baby Sussex wordt de zevende in lijn van troonopvolging. Dit weekend werd nog gespeculeerd over een mogelijke inleiding, aangezien Meghan al een week over tijd was. Volgens de BBC weet het stel zelf ook niet of ze een jongen of een meisje krijgen. Ze zouden zich willen laten verrassen.

De uitgerekende datum van Meghan was tot nu toe een groot mysterie. De hertogin van Sussex is sinds half april met zwangerschapsverlof. Haar moeder Doria Ragland arriveerde korte tijd later in Londen om haar dochter bij te staan. Meghan heeft altijd aangegeven graag in haar eigen vertrouwde omgeving te willen bevallen. Daarmee doorbreekt ze de vier decennia oude traditie om haar kind in de Lindo Wing van het St. Mary’s ziekenhuis in Londen op de wereld te zetten.

Een andere traditie die de voormalige Suits-actrice naast zich neerlegde, was dat ze geen gebruik wilde maken van de koninklijke doktoren. Ze heeft een eigen team voor de bevalling samengesteld. Dat team wordt geleid door een vrouw van wie de naam niet bekend is gemaakt. Gebruikelijk is dat gynaecologen Alan Farthing en Guy Thorpe-Beeston de koninklijke bevallingen leiden. Zij waren bij alle drie de bevallingen van Catherine aanwezig.

Volgens de geruchten maakt Meghan bovendien gebruik van een doula bij de bevalling. Dat is iemand die niet-medische ondersteuning biedt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode erna op fysiek, emotioneel en mentaal gebied. Daarnaast wil ze een onderwaterbevalling. Een vriend van prins Harry liet aan The Daily Star weten: „Het is overduidelijk: Meghan is helemaal into homeopathie, dus niemand van ons was nog geschokt toen we hoorden dat ze het over een onderwaterbevalling had. Ze wil het blijkbaar zo natuurlijk mogelijk: geen pijnbestrijding, geen keizersnedes en ga zo maar door.”

Ook hoeven de royaltyfans geen fotomoment te verwachten zoals dat wel gebeurde toen de kinderen van prins William en Catherine geboren werden. Zij stonden bij alle drie hun kinderen enkele uren na de geboorte te poseren voor de fotografen. Harry en Meghan lieten al weten dat ze met hun kind tijd voor de pers maken als ze ’de gelegenheid hebben gehad in de privésfeer hun nieuwe gezin te vieren.’

Harry brengt donderdag een bezoek aan Den Haag ter gelegenheid van de officiële lancering van de Invictus Games The Hague 2020. Zijn bezoek aan Amsterdam op woensdag is afgelast.