Charles maakt zich op voor bezoek Duitsland

Het bezoek begint dinsdag in Berlijn. Daar treffen ze bondskanselier Angela Merkel op haar werkadres. Ook brengt het koppel, vergezeld door de Berlijnse burgemeester Michael Müller, in de middag een bezoekje aan de Brandenburger Tor. In de avond wordt op de Britse ambassade de verjaardag van koningin Elizabeth gevierd. Zij werd op 21 april 93 jaar. Speciaal voor de gelegenheid worden Britse specialiteiten als scones en hartige taart met lam geserveerd.

Op woensdag reizen Charles en Camilla af naar Leipzig. Daar gaan ze naar het oude stadhuis en treffen ze premier van Saksen, Michael Kretschmer, en de burgemeester van Leipzig, Burkhard Jung. In Leipzig staan de Britten ook stil bij het 30-jarig jubileum van de val van de muur.

Afsluiting

Het tripje wordt afgesloten in München. Daar ontmoeten ze onder meer de Beierse minister-president Markus Söder. In München wijdt Charles zich aan onderwerpen als klimaatvriendelijke groei en economische samenwerking tussen de twee landen. Camilla praat met vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. In de avond staat een diner met Söder op het programma.

Voor het koppel is te hopen dat ze met hun reis naar Duitsland niet net de geboorte van de baby van Harry en Meghan missen. Naar verluidt kan de hertogin van Sussex elk moment bevallen. Ook wordt gefluisterd dat 'Baby Sussex' al het levenslicht heeft gezien.

