Jennifer Aniston te druk voor datingsites

De 50-jarige actrice staat wel open voor een nieuwe vlam. „Als de liefde voor de deur staat dan wordt hij hartelijk verwelkomd”, zegt Jennifer. De actrice, die eerder getrouwd was met Brad Pitt en Justin Theroux, heeft door haar scheidingen nog wel vertrouwen in de liefde. „Niets uit mijn verleden heeft ervoor gezorgd dat ik ben verhard of een schild of muur om me heen heb gebouwd.”

De actrice weet wel wat ze zoekt in een man. „Een gevoel voor humor. Een sterk gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, aardigheid, vrijgevigheid en goede mensen om hem heen”, somt Jennifer op. In het idee van één zielsverwant gelooft ze niet. „Ik denk dat we meerdere ’soulmates’ hebben. Ik denk niet dat het er slechts eentje is. Ik denk dat we ’soulclusters’ hebben.”