Zal Baby Sussex zorgen voor HERNIEUWDE LIEFDE aan het hof?

De Britse pers noemde William, Catherine, Harry en Meghan handenwrijvend de ’Fab Four’. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het waren niet de makkelijkste jaren in Buckingham Palace. Sinds Meghan Markle haar intrede deed aan het Britse Hof, schudde ze daar de lakens op als nooit tevoren. Het kwam haar op veel kritiek te staan, ook vanuit intimi van het paleis, maar nu de kleine graaf daar is, zou alles wel eens kunnen veranderen. Of heeft Meghan inmiddels al haar glazen al ingegooid?