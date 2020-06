’Thierry Baudet stelt huwelijk uit’

Om te vieren dat de horeca weer open mag, brachten Baudet en Dries Roelvink voor RTL Boulevard een bezoek aan Volendam. De mannen hebben het echter niet alleen over de open terrassen. „Wij hebben hier in de wandelgangen gehoord dat u uw huwelijk met Davine heeft uitgesteld vanwege corona. Is dat waar?”, vraagt Dries al snel.

En hoewel Baudet in eerste instantie aangeeft daar niet te veel over te kunnen zeggen, laat hij wel weten het gerucht ook niet te ontkennen. Zonder er al te veel woorden aan vuil te maken, lijkt de politicus dus inderdaad te bevestigen dat de twee tortelduifjes voorlopig niet in het huwelijksbootje zullen stappen.

Baudet en Heijmans zijn overigens niet de enigen die hun mooie dag in het water zien vallen. Onder meer Sylvie Meis en Niclas Castello en Afrojack en zijn Italiaanse vriendin Elettra Lamborghini moeten de grote dag uitstellen.