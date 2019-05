Baby Sussex: wordt het Arthur, Albert of toch... Brexit?

Op de naam Arthur wordt het meeste gewed. Daarna volgen Albert en Philip. James en Alexander maken de top vijf compleet. Overigens valt ook geregeld de opmerkelijke naam ’Brexit’ voor het kind.

Harry en Meghan wilden zich laten verrassen en waren dus niet op de hoogte of ze een zoontje of dochtertje zouden krijgen. Als het een meisje was geworden, was de naam Diana het populairst. Gevolgd door Victoria, Alice, Grace en Elizabeth.

De hertog en hertogin van Sussex tonen hun baby woensdag aan de wereld. Wellicht wordt dan ook duidelijk hoe de kleine heet.

