Britse koninklijke familie feliciteert Harry

Het bericht, waarin staat dat iedereen euforisch is over het nieuws, is geplaatst namens koningin Elizabeth, haar echtgenoot Philip, prins Charles en zijn vrouw Camilla, William en Catherine en de broers en zussen van de overleden prinses Diana, de moeder van prins Harry.

Ook Doria Ragland, de moeder van Meghan Markle, is zeer verheugd. Zij is op dit moment bij haar dochter, laat de Royal Family weten.

Naam is nog onbekend

De baby kwam maandagochtend om 05.26 uur lokale tijd ter wereld. Het kind weegt iets meer dan 6 pond. Moeder en zoon maken het allebei "bijzonder goed". De naam van het eerste kindje van Harry en Meghan, die op 19 mei precies een jaar zijn getrouwd, is nog niet bekendgemaakt.

Harry vertelde de pers dat hij en Meghan nog nadenken over een naam. Die moet binnen een paar dagen bekend zijn, beloofde de prins. Harry en Meghan tonen hun zoon over twee dagen aan de wereld.