Thomas Markle blij voor dochter Meghan

In een statement van Buckingham Palace werd met geen woord gerept over de opa van Baby Sussex, wiens naam nog niet bekend is. In een eigen statement zegt de 74-jarige Thomas nu: „Ik ben verheugd dat moeder en kind het goed maken. Ik ben er trots op dat mijn nieuwe kleinzoon is geboren in de Britse koninklijke familie en ik weet zeker dat het zal opgroeien in dienst van de kroon en het volk van Engeland met de nodige eer.”

Thomas Markle wenst het jongetje Gods zegen toe en gezondheid en geluk. „En mijn felicitaties aan mijn lieve dochter hertogin Meghan en prins Harry en God save the Queen.”

Voor Thomas is het zijn zesde kleinkind. Of hij hem in levende lijve zal krijgen te zien, is de vraag. De opa van de pasgeboren royal heeft het echter al een tijdje goed verbruid bij zijn dochter en haar koninklijke familie. Sinds Harry en Meghan zich verloofden, zocht hij al contact met de pers, met uitlatingen die niet goed vielen bij het Britse koninklijke huis. Toch was hij niet te stoppen en bleef de publiciteit zoeken, de ene keer met smeekbedes om contact met zijn dochter, de andere keer met verwijten aan haar adres. Als meest recente dieptepunt liet hij een openhartige brief van Meghan aan hem publiceren.

