Madonna mist Nederland met nieuwe tournee

Madonna heeft maandag in totaal tien plaatsen onthuld waar zij te zien zal zijn. Zij begint de tournee op 12 september in New York, waar zij zeven concerten geeft. Daarna volgen Chicago (vier concerten) en Los Angeles (vijf optredens).

Naast deze drie steden zal de wereldberoemde zangeres met de Madame X-tour in de VS de steden Las Vegas, Boston, Philadelphia en Miami aandoen. In Europa is Madonna vooralsnog alleen te zien in Lissabon, Londen en Parijs. De Europese locaties doet de zangeres aan in het voorjaar van 2020.

Kaartverkoop 10 mei van start

De diva zegt voor Lissabon te hebben gekozen omdat zij naar eigen zeggen sterk beïnvloed is door Latijns-Amerikaanse muziek. Dit zal ook te horen zijn tijdens het concert, dat vijftien nieuwe nummers zal bevatten. Madonna belooft verder vijf nieuwe nummers naar buiten te brengen voor de release van het album Madame X op 14 juni.

Inschrijven voor de kaartverkoop gaat op 10 mei van start. De data van de laatstgenoemde steden worden later bekendgemaakt. Madonna zegt met de intieme, korte concertreeks fans een ervaring te geven die zij nog nooit eerder hebben gehad.