Vader Patricia Paay overleden

De in 1925 geboren John Paay was al enige tijd ziek en werd de laatste dagen in het ziekenhuis slapend gehouden. Hij is in het bijzijn van de familie overleden.

John Paay had zijn eigen John Paay Orchestra en richtte later in Nederland het orkest The Evergreens op. Hierin speelde zijn zus Telma en later ook Patricia zelf, toen zij 15 jaar was. Voor Patricia was John niet alleen een vader, maar ook een mentor, van wie ze veel leerde.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de royals en sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.