Geen afmelding prins Harry voor Invictus Games

De organisatie van de Invictus Games gaat er vanuit dat de Britse prins Harry, die maandag voor de eerste keer vader is geworden, donderdag volgens afspraak aanwezig is bij de officiële lancering van het evenement in Den Haag. Een woordvoerder van de Invictus Games zei dat de organisatie geen afmelding heeft ontvangen.