Remake horrorserie Hellraiser in de maak

Hellraiser is gebaseerd op de boeken van horrorauteur Clive Barker. De eerste film uit 1987 vertelt over een overspelige vrouw die probeert haar dode minnaar uit de hel te laten ontspannen. Er volgden in totaal negen sequels. De reeks werd wereldberoemd dankzij het personage Pinhead, een zogenoemde ‘Cenobite’, demonen die overledenen in het hiernamaals onderwerpen aan sadomasochistische experimenten.

Het is nog niet duidelijk wanneer de opnames van de nieuwe Hellraiser plaats moeten vinden. Het is overigens niet de eerste keer dat er een remake van de serie gepland wordt. Eerder lag er onder meer een plan om een versie te maken die geschikt zou zijn voor een tienerpubliek, maar dat liep spaak.

Een ander plan wilde zich focussen op de oorsprong van een mysterieuze antieke kubus die een grote rol in de Hellraiser-mythologie speelt, maar ook dit idee strandde. Ook Clive Barker zelf bekende een paar jaar geleden plannen te hebben om zelf een remake te maken, maar dit project belandde eveneens op de plank.