Suits-familie wenst Harry en Meghan veel geluk

„Veel liefde voor hem en zijn geweldige ouders”, schrijft Patrick J. Adams, Meghans echtgenoot in de serie, maandag op Twitter over het pasgeboren jongetje. „Zeven maanden geleden heb ik gezien hoe je verandert als je ouder wordt. Ik kan niet gelukkiger zijn voor Meghan en Harry nu zij aan dit avontuur gaan beginnen.” Adams, die zeven jaar de tegenspeler was van Meghan, verwelkomde in oktober met zijn vrouw Troian Bellisario een dochter. Hij sluit zijn tweet dan ook af met ”#playdatesoon.”

Voormalig collega Patrick J. Adams, die ondertussen zelf ook stopte met zijn rol in de serie Suits, wenst Meghan en Harry en hun zoontje veel liefde Ⓒ Hollandse Hoogte

Sarah Rafferty, die de rol van Donna Paulsen speelt in de advocatenserie, is eveneens verheugd met het babynieuws. „Onze harten gaan sneller kloppen voor deze mooie, wonderbaarlijke en gezonde jongen!”, schrijft ze aan het koninklijke paar. „Veel liefde en geluk voor vandaag en voor elke dag!”

Gelukswensen kwamen ook via het officiële Instagram-account van de Amerikaanse serie. „De hele #Suits-familie stuurt hun felicitaties naar de hertog en hertogin van Sussex, prins Harry en Meghan Markle, met de geboorte van hun zoon.” De serie, die momenteel in het achtste seizoen is, stopt overigens na het negende seizoen.

