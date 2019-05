Extra lange uitzending VI vanuit ArenA bij CL-wedstrijd Ajax

De voorbeschouwing duurt een half uur langer: van 16.00 tot 18.30 zijn Wilfred Genee en zijn team te horen en daar is de presentator maar wat blij mee. „Dit is zo’n bijzondere situatie en een prachtige kans om op in te springen met Veronica Inside. Ik ben ontzettend trots dat we alle voetbalfans kunnen voorzien van een extra lange voorbeschouwing live vanuit de plek waar het allemaal gaat gebeuren, de Johan Cruijff ArenA. Ik heb er heel veel zin in!”

Genee sprak vorige week op de dag dat Ajax de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur moest spelen (en won) al de wens uit om vanuit de Johan Cruijff ArenA de uitzending te mogen maken.

