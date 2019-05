Omstreden Alain Delon krijgt ereprijs in Cannes

De 83-jarige ster deed onlangs veel stof opwaaien met quotes over het slaan van vrouwen, zijn aversie tegen lhbt-ouders en zijn steun voor de opkomst van extreemrechts in Frankrijk. Sinds de aankondiging van de uitreiking van de ere-Palm drie weken geleden hebben talloze organisaties protest aangetekend tegen het besluit.

Onder meer de Amerikaanse lobbyorganisatie Women and Hollywood, die zich sterk maakt voor het verbeteren van de positie van vrouwen in de filmwereld, stelde zeer teleurgesteld te zijn dat een groot platform als Cannes iemand eert met ’weerzinwekkende standpunten’. De organisatie keurt het ten stelligste af dat Delon in recente interviews het slaan van vrouwen verdedigde, stelde dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is en dat hij zichzelf aanhanger noemde van het Front National. „Het filmfestival van Cannes stelt voor diversiteit en inclusiviteit te zijn”, stelde de oprichter van Women and Hollywood. „Door Delon te eren omarmt het festival echter deze verwerpelijke denkbeelden.” Ook de Franse feministische organisatie Osez le Feminisme noemt het toekennen van de ere-Palm „een negatief signaal naar alle slachtoffers van huiselijk geweld.”

Cannes stelt in een reactie aan Variety de prijs aan Delon te geven vanwege zijn betekenis voor de Franse filmindustrie en zijn bijdrage aan de geschiedenis van het festival. Het festival weigert in te gaan op de argumenten over de uitspraken van Delon. Ook de acteur zelf wilde niet reageren op de aantijgingen over zijn seksistische en racistische opmerkingen.

De acteur erkende in een recent interview dat hij vrouwen heeft geslagen, maar hij is nooit aangeklaagd voor huiselijk geweld. Het Filmfestival van Cannes gaat volgende week dinsdag van start. Het festival lag de afgelopen jaren vaker onder vuur vanwege het gebrek een inclusiviteit.