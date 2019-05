HBO reageert op boosheid om koffiebeker in Game of Thrones

De witte kartonnen beker met plastic deksel stond op tafel in een scène met Daenerys Targaryen, gespeeld door Emilia Clarke.

„De latte die in de aflevering te zien was, was een vergissing”, stelde HBO in een korte verklaring. Om te grappen: „Daenerys had namelijk een kruidenthee besteld.” Fans hadden de hele dag online gespeculeerd over de mogelijke betekenis van het ongebruikelijk attribuut in de fantasywereld waarin de serie zich afspeelt. Ook Starbucks reageerde met een grap.

De aflevering maakt deel uit van het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones. De serie beleeft over twee weken zijn ontknoping.

