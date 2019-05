Sylvie dist criciti

Zondag verschenen er foto’s van de presentatrice bij een basketbalwedstrijd, waarbij duidelijk te zien was dat ze iets aan haar gezicht gedaan had. Er volgde veel kritiek en mensen vroegen zich op sociale media af wat de knappe Sylvie met haar gezicht had gedaan. Maandagochtend postte ze op Instagram een reclame van een goudkleurig masker uit haar collectie dat ze gebruikt voor ’een glanzend gezicht’. Daarmee leek ze een verklaring te geven voor dat uiterlijk.

Dat ze daarmee echter nog niet klaar is met de critici, blijkt diezelfde avond. Op haar Insta Stories deelt ze een video waarin ze inzoomt op dat felbekritiseerde gezicht. Ondertussen is op dat moment het nummer ‘I Don’t Give A F*ck’ van Nipsey Hussle te horen. En dan steekt Sylvie nog even haar tong uit. Al heeft ze in het hele filmpje geen woord gezegd en geen tekst gepost, dit is duidelijke taal.

Bekijk ook: Zo verklaart Sylvie Meis haar opvallende uiterlijk

’I don’t give a f*ck’ Ⓒ Instagram