Vrolijke Connie ontsnapt aan SCHEIDINGSSTRESS

Connie, met haar dochter Constanza, de kleinkinderen Semmy en Soraiya, haar zoon Marvin en diens vriend Rick vermaakten zich opperbest in Disneyland Parijs. Ⓒ René Oudshoorn

Uitgerekend met de feestdagen kwam er een onverwacht einde aan de verloving van CONNIE WITTEMAN en aannemer EUGENE VAN DUN. Over de reden van die onverwachte breuk bleven beiden zwijgen, maar inmiddels is duidelijk dat die niet zachtzinnig verloopt. Toen de deurwaarder namens haar beslag legde, zat Connie in de trein naar Parijs… met haar kleinkinderen!