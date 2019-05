Lady Gaga draagt vier outfits naar Met Gala

Onder het enorme roze gewaad met lange sleep zat een smallere zwarte jurk.

Het duurde echter niet lang voordat Gaga ook die uittrok, en in een strakke roze jurk stond.

Uiteindelijk ging ook die uit, en poseerde de zangeres in haar ondergoed op plateauzolen die volgens de experts zo'n 25 centimeter hoog waren. De creatie kwam uit de hoge hoed van designer Brandon Maxwell, met wie de zangeres al jaren bevriend is.

Alhoewel ze de laatste jaren minder extreem is geweest in haar kledingkeuze, staat Lady Gaga bekend om haar opvallende outfits. In 2011 verscheen ze in een enorm ei op de rode loper van de Grammy's. Het jaar kwam ze naar MTV's Video Music Awards in een jurk gemaakt van vlees.