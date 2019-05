Tweede kind voor Superstore-acteur Ben Feldman

Ben bevestigde het nieuws maandag in een Instagrampost waarin hij Michelle feliciteerde met haar verjaardag. „Je hebt het nogal druk op het moment”, schreef hij bij een foto uit het ziekenhuis, waarop Michelle in een babybedje kijkt en Charlie daaronder kruipt. „Op toekomstige verjaardagen op het strand.”

De Superstore-acteur verklapte dit weekend al per ongeluk dat zijn tweede kind het levenslicht had gezien. Tijdens een panel voor de serie kwam hij niet uit zijn woorden en floepte er volgens Us Weekly als excuus uit „sorry, ik heb net een baby gekregen en ben heel moe.”

Ben en Michelle zijn dertien jaar samen en trouwden in 2013. De naam van hun dochtertje heeft het stel nog niet onthuld.