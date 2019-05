Gina Rodriguez is getrouwd

De actrice plaatste maandag een video van de bruiloft op Instagram. Ze deelde daarbij een uitspraak van haar tienjarige nichtje, die opmerkte dat ze er met die ene kus honderd nieuwe familieleden bij had gekregen. Tegen haar kersverse echtgenoot zegt ze in de post: „Ik ben voor altijd de jouwe.”

Joe en Gina leerden elkaar kennen op de set van Jane The Virgin, waar hij een rolletje had als een stripper. De twee sloegen al snel aan het daten, maar Gina deelt liever niet al te veel over haar relatie. „Ik wil gewoon leven!”, zei ze daar onlangs over tegen People. „Ik vind het fantastisch dat mensen zo om me geven, dat is ontzettend mooi en voelt heel goed, maar een ander deel van mij wil nog iets voor mezelf houden. Want dat gebeurt tegenwoordig niet meer zo veel.”