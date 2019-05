Cardi B draagt jurk met 30.000 veren

Aan de japon, gemaakt van tule en zijde, zijn zo’n 30.000 veren met de hand bevestigd. Op de borsten van Cardi zijn twee robijnen geplaatst, die volgens Vogue zo’n 250.000 dollar waard zijn. Ontwerper Thom Browne maakte bekend dat er 2000 manuren zijn besteed aan de jurk, die door 35 mensen werd gemaakt. De sleep van Cardi’s galajurk was aan beide kanten zo’n drie meter breed, waardoor de rapper de hele trap naar het Metropolitan Museum of Art in beslag nam met haar gewaad.

Cardi was zeker niet de enige met een opvallende outfit bij het grote mode-event, een jaarlijks benefiet voor het Costume Institute dat in het museum huist. Het thema van dit jaar, Camp, zorgde voor opmerkelijke looks. Jared Leto verscheen op de rode loper met een replica van zijn eigen hoofd, Katy Perry kwam verkleed als kroonluchter, Janelle Monáe droeg vier hoeden, Lady Gaga verkleedde zich drie keer op de loper en Ezra Miller verscheen met indrukwekkende make-up op, waardoor het leek alsof hij zeven ogen had.

Ⓒ Charles Sykes/Invision/AP