Christina Curry: ’Rust zacht lieve opa’

„Rust zacht lieve opa. En wat ben ik blij dat je toch een overgroot kleinkind hebt mogen meemaken (@roxypaay did a good job)”, schrijft Christina, de dochter van Patricia Paay, op Instagram. „What a long beautiful life you had.”

Roxy, het nichtje van Christina en de dochter van Yvonne Keeley, schrijft op sociale media bij een foto waarop ze staat met zoon Floris en opa John: „Wat ben ik blij dat Floris je nog heeft mogen meemaken en wat was je gek op hem. Lieve opa rust zacht, nu kan je eindelijk uitrusten want je was zo moe.”

John Paay genoot enige bekendheid als bandleider van het John Paay Orchestra. Ook was hij in de jaren 60 werkzaam als producer en later eigenaar van muziekstudio Soundhouse.