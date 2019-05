Passie vaklui verrast Dries Roelvink

„Ik heb altijd gedacht dat je alleen een passie kunt hebben als je in de creatieve sector werkt”, zegt Dries, die voor de nieuwe serie samen met zijn vrouw Honoria en zoons Dave en Donny een aantal dagen een zaak runde. „Maar een bakker en een slager zijn ook gewoon gepassioneerd over hun werk. Daar heb ik mij lelijk in vergist.”

De Roelvinkjes stonden voor de show, die bij SBS6 vanaf dinsdag om 20.30 uur te zien is , onder meer aan het roer van een bakkerij in Den Haag, een slagerij in Voorschoten en een vismarkt in IJmuiden. Terwijl zij zich in het zweet werkten, was het voor de eigenaren tijd voor een welverdiende vakantie. Dries: „Vaak zijn ze er jaren niet tussenuit geweest. En eigenlijk willen ze dat ook helemaal niet, want dan moeten ze hun toko achterlaten. En wie zorgt daar dan voor? Wij dus.”

Stressen

Een medewerker bleef achter om het een en ander voor te doen. „Die legde uit hoe je een koe melkt, hoe je een varken uitbeent, hoe je brood bakt.” De theorie hadden ze, maar de praktijk viel soms vies tegen.

In Den Haag hadden Dries, Dave en Donny niet alleen de zorg over de handel, maar ook die over de vijf jonge kinderen van het gezin. „Om 23.00 uur begonnen we met brood bakken”, herinnert Dries zich. „Daar waren we rond 04.00 uur mee klaar. En om 07.00 uur ging de winkel open. Stonden de eerste klanten voor de deur. En dan moesten we de kids nog uit bed halen, naar school brengen. Dat was stressen, joh.”

Carrièreswitch

Ook de dagen op de boerderij, met koeien, kippen en schapen, waren pittig. „Het vroege opstaan, de stront, al die dieren die je moet verzorgen”, verzucht Dries, die zijn outfit tijdelijk inruilde voor laarzen en een overall. „Pf, dat was echt zwaar. Maar ik ben blij dat we die mensen een paar dagen naar een hotel hebben kunnen sturen.”

Een carrièreswitch zit er voor de Roelvinkjes niet in. „Voor een paar dagen is het leuk, maar nee. Een winkel is niks voor ons. En bovendien, we hebben het al veel te druk.”