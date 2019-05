Nick Golterman in nieuwe film Freek de Jonge

De Vogelwachter gaat over een oude man (Freek de Jonge) die al bijna een halve eeuw moederziel alleen op een eilandje vol vogels midden op de oceaan woont en werkt. Op een dag krijgt hij een bericht dat zijn post wordt opgeheven. Aan zijn gelukkige bestaan in de natuur komt abrupt een einde. De afgedankte vogelwachter weigert echter te gaan en trekt op geheel eigen wijze ten strijde.

Golterman speelt de vogelwachter in zijn jonge jaren. Het is niet de eerste keer dat de acteur een ’jonge Freek’ speelt. Hij deed dit eerder in 2015, in de internationale korte film De Overkant van Marnix waarin de cabaretier ook de hoofdrol vertolkte.

Golterman studeerde in 2015 af aan de filmacteuropleiding op het Mediacollega FAAM in Amsterdam. Hij speelde in bioscoopfilms als De film van Dylan Haegens, Weg van Jou, Fissa en Ron Goossens: Low Budget Stuntman.

De Vogelwachter wordt geregisseerd door Threes Anna. De film is geproduceerd door KeyFilm (Soof) en moet in 2020 in de bioscopen te zien zijn.