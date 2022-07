’Dennis Schouten betrokken bij steekpartij’

Dennis Schouten zou zaterdagavond betrokken zijn geweest bij een steekpartij. Dat meldt Shownieuws zaterdagavond na berichtgeving van Tubantia over het incident in Glanerbrug in de gemeente Enschede. De RoddelPraat-presentator zou één van de twee gewonden zijn.