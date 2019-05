Buffy-acteur Nicholas Brendon aangeklaagd voor huiselijk geweld

Volgens TMZ heeft de aanklager al laten weten in de zaak ook Brendons eerder arrestaties voor geweldsdelicten mee te nemen. In 2015 werd hij ook al eens opgepakt voor het mishandelen van een ex. De acteur werd dat jaar ook twee keer afgevoerd na het kort en klein slaan van hotelkamers. In alle gevallen bleek de Buffy-ster dronken.

De zaak waarin hij nu wordt aangeklaagd draait om een vermeende mishandeling in Palm Springs. Daar zou Brendon zijn vriendin in een bar aan haar haren hebben teruggetrokken naar hun tafel, nadat ze de zaak had geprobeerd te verlaten.